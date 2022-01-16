Италия

Туринцы не оставляют надежд продлить одного из лидеров своей команды.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала по-прежнему не продлил контракт со своим клубом, который истекает летом 2022 года.

В итальянских СМИ появилась информация о том, что сам аргентинец отказал "старой синьоре" после того, как боссы клуба не захотели удовлетворить финансовые запросы Дибалы.

Сам Пауло отказался комментировать эту информацию, отметив лишь сроки нового раунда переговоров с Ювентусом.

"Я не собираюсь вам ничего доказывать. Я нахожусь в расположении клуба и в распоряжении своего главного тренера. Клуб мне сказал, что в феврале мы продолжим переговоры", — приводит слова Дибалы Football Italia.

Нынешняя зарплата футболиста составляет порядка 13.5 млн евро в год.

Ранее Дибала прокомментировал тот факт, что он не праздновал взятие ворот Удинезе в последнем матче Серии А.