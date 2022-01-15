Италия

"Змеи" начали переговоры с агентом нападающего Ювентуса.

Представители Интера начали переговоры с агентом Пауло Дибалы — утверждает Gazzetta dello Sport.

Летом 2022 года заканчивается контракт Дибалы с Юве, а новый еще не подписан – переговоры должны продолжиться в феврале.

Зарплата Дибалы в Ювентусе составляла 7,3 миллиона в год, Интер готов платить ему 7,5 чистыми плюс многочисленные значительные бонусы.

В то же время известно, что переговоры с Ювентусом о продлении контракта Дибалы зашли в тупик из-за того, что футболист требовал 8 миллионов в год.