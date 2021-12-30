Клуб уже приготовил новый вариант соглашения.
Пауло Дибала, Getty Images
30 декабря 2021, 15:20
Ювентус практически достиг договоренности о продлении контракта с Пауло Дибалой — сообщает Sky Sport Italia.
В условиях контракта произойдут лишь незначительные изменения, но в продлении срока соглашения ни агент футболиста, ни руководство клуба не сомневаются.
Официально о продлении контракта будет объявлено после заседания совета директоров клуба, которое состоится в феврале.
Утром 31 декабря Дибала прибудет чартером в Турин из Буэнос-Айреса и начнет подготовку к поединку за Суперкубок Италии против Наполи, запланированному на 6 января.