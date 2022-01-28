Англия

Экс-форвард Ливерпуля, Ньюкасла и сборной Англии подписал краткосрочный контракт.

Нападающий Энди Кэрролл продолжит карьеру в Вест Бромвиче — сообщил официальный сайт "дроздов".

33-летний форвард успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до конца сезона-2021/22.

Вест Бромвич ведет борьбу за путевку в АПЛ и нуждается в опытных футболистах.

Кэрролл провел 9 матчей в составе национальной сборной Англии (5 голов) и выступал за Ньюкасл (134 матча во всех турнирах, 34 гола), Престон (12, 1), Ливерпуль (58, 11), Вест Хэм (142, 34) и Рединг (8, 2).