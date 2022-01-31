Англия

Форвард намерен продолжить выступления в составе Ювентуса.

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората не перейдет в состав лондонского Арсенала.

После беседы с главным тренером "бьянконери" Массимилиано Аллегри, футболист принял решение продолжить свои выступления в Турине, сообщает Фабрицио Романо.

Итальянский специалист видит хорошую связку на поле между Моратой и Влаховичем.

В текущем сезоне Мората сыграл 29 матчей за Ювентус во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами, а также отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Барселону для завершения трансфера в стан "блаугранас".