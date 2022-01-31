Испания

Хосе Дуран исключил возможность продажи форварда.

Директор Эспаньола Хосе Мария Дуран подтвердил слухи, которые связывали форварда его команды Рауля Де Томаса и лондонский Арсенал.

Тем не менее, функционер исключил возможность продажи футболиста, кроме как активация его клаусулы.

"Арсенал действительно обращался к нам насчет Де Томаса, но мы не желаем даже вступать в переговоры. Мы не хотим, чтобы он уходил. В контракте Рауля есть клаусула в 75 млн евро, все остальное — пустая трата времени", — приводит слова Дурана Фабрицио Романо.

В текущем сезоне нападающий провел 23 поединка в футболке "бело-синих", забив 12 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к Морате.