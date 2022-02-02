Англия

Украинец пропустил матч с Астон Виллой из-за травмы.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко приступил к тренировкам под руководством Фрэнка Лампарда. Об этом сообщает пресс-служба "ирисок".

Ранее стало известно, что 22-летний украинец пропустил поединок против Астон Виллы из-за повреждения. Пока также остается неизвестным, полностью ли восстановился Виталий после травмы.

До своего повреждения Миколенко успел провести два матча в составе "ирисок".

Также отметим, что в составе "ирисок" свою первую тренировку провели новички команды — Деле Алли и Донни ван де Беек.

Ближайший матч Эвертон проведет против Брентфорда в Кубке Англии. Игра состоится 5 февраля.

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