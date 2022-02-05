Англия

Футбольные власти Англии приняли решение не дать украинцу доработать свой контракт с Вест Хэмом без инцидентов.

Футбольная Ассоциация выдвинула обвинения вингеру Вест Хэма и сборной Украины Андрею Ярмоленко в нарушении правила касаемо рекламы — футболист уже долго время снимается в рекламных роликах одной из букмекерских контор.

Согласно уставу ФА, футболистам запрещена любая деятельность, связанная с БК, в том числе и реклама, несмотря на то, что у множества клубов АПЛ букмекерские конторы являются титульными спонсорами.

Руководящий орган дал Ярмоленко время до 18 февраля, чтобы подать апелляцию, в противном случае его ожидают штрафные санкции, информирует официальный сайт ФА.

Отметим, что в текущем сезоне Ярмоленко провел 19 поединков, в которых забил один мяч и отдал один ассист.