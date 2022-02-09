Англия

Португальский нападающий переживает "голевую засуху".

Манчестер Юнайтед в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Англии отправился в гости к Бернли и сыграл вничью со счетом 1:1.

Нападающий манкунианцев Криштиану Роналду появился на поле в середине второго тайма и не смог отметиться голом.

Для португальца это уже был пятый матч кряду, когда он не смог забить. Как сообщает Sky Sports, последний раз такое происходило в 2010 году.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед против Бернли.