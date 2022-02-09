В начале января украинец заразился коронавирусом, а затем был травмирован.
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО, GETTY IMAGES
09 февраля 2022, 21:32
Сегодня, 9 февраля, Манчестер Сити на своем поле примет Брентфорд в матче 24 тура английской Премьер-лиги.
Главный тренер Хосеп Гвардиола уже определился со стартовым составом "горожан" и к сожалению, украинский универсал Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
Напомним, что в начале января Зинченко заразился коронавирусом, после чего угодил в лазарет. 5 февраля он провел матч в Кубке Англии против Фулхэма — первая игра для украинца в 2022 году.
Матч Манчестер Сити — Брентфорд начнется в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями матча можно будет на Football.ua.