Футболист летом может сменить клуб в Англии.
Тилеманс, Getty Images
10 февраля 2022, 17:55
Полузащитник Лестера Юри Тилеманс может перейти в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Sport Witness.
По информации источника, который ссылается на бельгийские СМИ, Тилеманс отказал руководству Лестера, которое изъявило продлить с ним контракт.
Главная причина отказа футболиста кроется в том, что он намерен выступать за клуб, который активно выступает в Лиге чемпионов.
Летом игрок, соглашение которого завершается с Лестером в июне 2023 года, будет рассматривать все варианты продолжения карьеры. "Лисы" готовы продать его в МЮ и хотят получить 40 миллионов евро.
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