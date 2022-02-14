Англия

Хавбек лондонского Челси высказался о своем партнере по команде.

Атакующий полузащитник лондонского Челси Кай Хаверц высказался о своем партнере по команде и капитане Сезаре Аспиликуэте.

Футболист считает, что испанец сыграл немаловажную роль в победе команды на Клубном чемпионате мира.

"В момент пробития пенальти я сказал себе оставить все сомнения и тогда мы поднимем над головой трофей. Так и случилось!

У нас отличный командный дух — в противном случае мы бы не выиграли столько трофеев. Аспиликуэта отличный футболист, прекрасный человек и идеальный капитан — я его очень ценю. Он очень помогал мне с первых дней в клубе.

Многие вратари специально готовятся к конкретным пенальтистам — стараются воздействовать на них. Футболисты тоже пытаются выбить из колеи бьющего пенальти — нам удалось обмануть соперника", — сказал Хаверц в интервью Sport1.

Ранее немец прокомментировал победный матч на Клубном чемпионате мира против Палмейраса.