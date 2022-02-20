Англия

Специалист уверен, что при нем МЮ прогрессирует.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник прокомментировал развитие команды при его руководстве.

"При моем руководстве Манчестер Юнайтед выиграл шесть матчей в Премьер-лиге, четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл.

Лично мне очевидно, что команда развивалась. Я заметил, что мы контролируем если не 90 минут матча, то большую его часть. Контролируем игры и выступаем первым номером.

Наши футболисты поддерживают регулярное общение, благодаря чему раскрепощаются на поле. Мы увидели некоторые изменения в хорошую сторону в течение последних недель и месяцев, но в будущем еще есть место для большего прогресса", — рассказал Рангник в интервью The Guardian.

Отметим, что Манчестер Юнайтед сыграет против Лидс 20 февраля. Начнется игра в 16:00 по киевскому времени.