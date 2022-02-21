Англия

Испанский голкипер высказался о своем будущем.

Вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Испании Давид Де Хеа прокомментировал свое будущее на фоне последних не совсем удачных результатов команды.

Футболист заявил, что не собирается покидать Олд Траффорд ни при каких условиях.

"Я себя ощущаю как уроженец Манчестера! Не вижу себя ни в каком другом клубе — это исключено. Это мой дом, где меня всегда любят и ждут", — приводит слова Де Хеа Фабрицио Романо со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что Де Хеа стал первым голкипером с февраля 2016 года, который стал лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге. До испанца последним таким достижением отмечался Фрейзер Форстер.

Ранее голкипер третий раз подряд стал лучшим футболистом месяца в стане "манкунианцев".