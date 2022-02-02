Англия

В минувшем месяце испанец пропустил четыре мяча в пяти матчах.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа вновь признан лучшим игроком "красных дьяволов" по итогам месяца — на этот раз января. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По итогам голосования среди болельщиков, 31-летний испанец занял первое место, набрав 67% голосов.

В минувшем месяце испанский голкипер пропустил четыре мяча в пяти матчах.

Также отметим, что Де Хеа в третий раз подряд был признан лучшим игроком МЮ.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне и де Хеа претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в январе.