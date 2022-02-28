Англия

"Павлини" підписали контракт із новим тренером.

Лідс Юнайтед підписав угоду з колишнім головним тренером РБ Лейпциг Джессі Маршем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 48-річним спеціалістом підписана до літа 2025 року.

Марш у якості головного тренера працював з Монреаль Імпакт, Нью-Йорк Ред Буллс, РБ Зальцбург та РБ Лейпциг, з якого його звільнили у 2021 році після лише 5 місяців роботи.

Нагадаємо, що Лідс Юнайтед після 26 турів знаходиться на шістнадцятому рядку турнірної таблиці з 23 балами.