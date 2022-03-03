Англия

Керівництво Прем'єр- ліги готує правові аргументи.

До кінця тижня АПЛ планує переглянути угоду про трансляції англійської першості на теріторії РФ — сповіщає The Athletic.

Виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс підтвердив, що зараз керівництво ліги готує правові аргументи для цього, але не підтвердив, що плануєтся повністю заборонити ці трансляції.

В РФ АПЛ транслюють Rambler Media та МатчТВ, які належать Сбербанку та Газпрому, що є під санкціями у Великої Британії.

Раніше стало відомо, що білоруські клуби і національні команди не зможуть проводити домашні матчі на території своєї країни