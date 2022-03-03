Украина

Український гравець закликав ЄС до допомоги Україні.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про те, де він з родиною перебуває зараз та як вони зустріли повномасштабний наступ Росії.

"Моя сім’я, троє дітей і я перебуваємо в безпечному місці. Є багато людей, які знаходяться в набагато гіршому становищі, ніж ми, тому не можу скаржитися. Ми покинули Київ і знаходимося в будинку біля румунського кордону.

Кілька українських гравців з команди вирішили покинути столицю, а футболісти з інших команд намагаються уникають найнебезпечніших районів, таких, як Харків, Маріуполь та Суми.

24 лютого близько п’ятої години ранку пролунали перші обстріли аеропортів та військових центрів. Почали читати та отримувати інформацію. Тут ми зрозуміли, що Росія почала вторгнення в Україну. І це був шок. Написали нашим друзям та родині, щоб дізнатися, чи все в них добре.

Керівники Шахтрая попросили нас залишатися вдома, перебувати у безпечному місці та чекати інформації, яку вони намагалися зібрати. Багато розмовляли з Де Дзербі. Він дзвонив мені з перших хвилин після нападу. Ми проводили багато часу у телефонному режимі з українськими гравцями, бразильцями, іншими гравцями збірної.

Росія бомбить нас. Вони обстрілюють мирне населення, лікарні, школи, адміністративні будівлі. Ми просимо допомоги у Франції, Європейського Союзу, країн усього світу, щоб зупинити цю війну та забезпечити встановлення миру. Ми дуже цінуємо вашу підтримку з самого початку, це дуже важливо для нас. Нам потрібна медична допомога, гуманітарна допомога, військова та фінансова допомога.

Я не можу думати про футбол... Усі мої мрії та сподівання – про мир у моїй країні, усі мої думки з людьми, які тут гинуть щодня. Ні про що інше неможливо думати", – розповів Степаненко в інтерв'ю для RMC Sport.

Раніше гравці Шахтаря Георгій Судаков та Михайло Мудрик висловили бажання допомогти населенню Києва.