Італійський функціонер прокоментував акцію перед матчем команди.
Сан-Сіро перед матчем Мілан - Інтер, Getty Images
03 марта 2022, 13:35
Спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні розповів про акцію на підтримку України перед матчем з Інтером у Кубку Італії.
Перед початком поєдинку на трибунах Сан-Сіро на кожному сидінні розмістили українські прапори, а потім Андрій Шевченко з відеозапису закликав до миру в України і припинення російської агресії.
"Це символічні жести, але для нас вони мають величезне значення. Ніхто не очікував побачити війну на території Європи, ми хочемо підтримати народ України", – розповів Мальдіні в коментарі Mediaset.
Нагадаємо, перший матч між Міланом та Інтером в півфіналі Кубку Італії завершився нульовою нічиєю.