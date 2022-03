Спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні розповів про акцію на підтримку України перед матчем з Інтером у Кубку Італії.

Перед початком поєдинку на трибунах Сан-Сіро на кожному сидінні розмістили українські прапори, а потім Андрій Шевченко з відеозапису закликав до миру в України і припинення російської агресії.

"Це символічні жести, але для нас вони мають величезне значення. Ніхто не очікував побачити війну на території Європи, ми хочемо підтримати народ України", – розповів Мальдіні в коментарі Mediaset.

Peace has no borders



La pace non ha confini pic.twitter.com/fUsiin9zYB