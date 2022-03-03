Англия

Українець виведе команду на матч 1/8 фіналу Кубка України проти Борхем Вуд.

Сьогодні, 3 березня, відбудеться черговий матч 1/8 фіналу Кубка Англії, в якому Евертон на своєму полі прийматиме команду Борхем Вуд.

Український захисник Віталій Миколенко виведе "ірисок" на поле як капітан команди.

У такий спосіб клуб має намір підтримати українця і всю Україну, яка наразі всіма силами бореться з російськими військами на своїй території.

Нинішнього сезону Миколенко провів три поєдинки у складі Евертона, в яких відзначився лише одним попередженням.

Матч Евертон — Борхем Вуд розпочнеться о 22:15 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.