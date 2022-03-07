Англия

У португальського футболіста рецидив проблеми зі згиначем стегна.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду здивував керівництво свого клубу та партнерів по команді своїм рішенням напередодні матчу 28-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті (1:4). Про це повідомляє The Athletic.

За день до матчу з'ясувалося, що 37-річний португалець не зможе зіграти проти "міщан", після чого він самостійно вирушив до Португалії. Він має рецидив проблеми зі згиначем стегна, які були у нього на початку року.

За інформацією джерела, рішення Роналду виїхати з розташування команди перед важливою зустріччю у чемпіонаті здивувало весь клуб.

Цього сезону Роналду провів 29 матчів, у яких забив 15 голів і віддав 3 асисти.