Англия

Боро відповів на дивний запит суперника.

Бажання Челсі провести матч чвертьфінала Кубка Англії проти Міддлсбро на полі клубу з Ріверсайду без глядачів здивувало хазяїв — повідомляє офіційний сайт Боро.

Оскільки Челсі через санкції проти Романа Абрамовича заборонено продавати квітки, клуб з Лондона звернувся до футбольної асоціації с проханням провести матч, який має пройти в Міддлсбро 19 березня, взагалі без глядачів.

“Нам зрозуміло бажання Челсі, який потрапив під санкції уряду, але ми не розуміємо, яким боком це стосується Міддлсбро? — говориться у офіційної відповіді Боро. — Чому від результатів діяльності Челсі мають страждати наші фани”?

“Челсі намагається грунтувати свою позицію щодо проведення гри за зачиненими дверіма якоюсь “спортивною солідарністю". Хоча дивно бачити слова "солідарність" та "Челсі" в одному реченні... Сподіваємося, що такий аргумент викличе у Футбольній асоціації таку саме іронічну посмішку, як у нас зараз”.

Футбольні чиновники поки не прокоментували маячню, яку їм представив Челсі.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку РФ. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні.