Англия

Клуб з Лондона не може продавати квітки на 1/4 фінала Кубка Англії.

Через те, що Челсі опинився під санкціями, які накладено на Романа Абрамовича, клуб не може продавати квитки на чверьфінал Кубку Англії — повідомляє Sky Sports.

Оскільки Челсі заборонено вести комерційну діяльність, квоту, яку отримав клуб, він реалізувати не зможе.

Рішення проблеми Челсі бачить в геніальній дії — провести матч, який заплановано 19 березня на стадіоні Міддлсбро... взагалі без глядачів.

Інши три матчі чвертьфіналу Кубка Англії, Кристал Пелас — Евертон, Саутгемптон — Манчестер Сіті та Ноттингем Форест — Ліверпуль, відбудуться 20 березня.

Раніше повідомлялося, що до кінця березня Челсі може змінити власника.

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