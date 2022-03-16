Англия

Вест Гем у 29-му турі англійської Прем’єр-ліги на своєму полі приймав Астон Віллу, під час протистояння проти якої "молотобійці" мали помітні проблеми, проте вдалий вихід українця Андрія Ярмоленка на заміну допоміг їм відкрити рахунок за 20 хвилин до кінця гри та у підсумку здобути перемогу (2:1).

Головний тренер лондонскього клубу Девід Моєс відзначив дії лідера збірної України, назвавши його гол "особливим моментом".

"Це був особливий момент. Відразу після голу я був просто радий, що ми вийшли вперед. Гра була напруженою, оскільки Астон Вілла — хороша команда. В нас не все виходило в атаці, як хотілося б, але все склалося для нас якнайкраще.

Особливий момент у тому, що забив саме Ярмоленко. Він вийшов на заміну та зробив свою роботу. Сподіваюся, Андрій привернув додаткову увагу всього світу до того, що відбувається зараз", — цитує слова Моєса офіційний сайт Вест Гему.

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