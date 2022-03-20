Англия

Керманич Арсеналу підбив підсумки гри проти Астон Вілли.

Лондонський Арсенал у рамках 30-го туру англійської Прем’єр-ліги мінімально здолав бірмінгемську Астон Віллу під час гостьового поєдинку на Вілла Парк (1:0).

Астон Вілла — Арсенал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета після завершення гри прокоментував виступ власної команди у звітній вечір.

"Це була важлива перемога. Після поразки від Ліверпуля, але завдяки тій грі, яку ми тоді показали, ми хотіли приїхати сюди і зіграти добре першим номером, що ми зрештою і зробили.

Набрали три очки, тому що ми хочемо зберегти набраний темп, і я думаю, що сьогодні команда показала багато індивідуальності. Важливо вміти прийти і зіграти так, як ми грали, як ми домінували у грі, та піти з перемогою наприкінці.

Перед грою я казав, що команда буде готова повністю. Зрештою, нам удалося зуміти зберегти потрібну форму та настрій у настільки важкому розкладі.

Перемога на виїзді в присутності великої кількості наших уболівальників це те, що, мабуть, дає сенс усьому, що ми робимо. У такі моменти ви розумієте, що ці люди мають великі почуття до клубу, і якщо ми можемо зробити їх щасливими, тоді все це має сенс. Ми повинні бути їм дуже вдячні, тому що вони подолали важкий цей шлях, і я думаю, що вони вірять у те, що ми робимо.

Особисто мені зараз добре на душі, тому що ми через багато що пройшли останнім часом, граючи майже два роки без глядачів. Щоб побудувати щось, на мій погляд, найважливішим була єдність навколо клубу, почуття приналежності. Фанати були дійсно важливими, і вони надавали нам віри та енергії.

Що стосується всіх останніх розмов про графік матчів, то я висловлюю свою думку й ніколи не коментую коментарі інших менеджерів.

У нас попереду 10 ігор. Що ми зробили вчора або сьогодні — уже не має значення. Важливо те, що ми збираємося робити завтра. Треба готуватися, розмірковувати над тим, як ми покращуватимемо команду, щоб вигравати більше ігор якомога комфортніше. Тому що, коли ви так домінуєте, як ми сьогодні, ви повинні забивати другий і третій голи. Ми ще не дійшли до цього", — заявив іспанський спеціаліст.