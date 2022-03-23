Англия

Вінгер Евертона травмував хрестоподібну зв'язку.

Андрос Таунсенд більше не зможе вийти на поле у сезоні-2021-22 — повідомив офіційний сайт Евертона.

У чвертьфіналі Кубку Англії проти Крістал Пелас вінгер отримав травму на 16 хвилині та вимушений був залишити поле.

Обстеження виявило пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки — сезон для нього завершено.

30-річний Таунсенд провів 13 матчів за національну збірну Англії (3 м'ячі) та грав за Тоттенгем (93 матчі, 11 голів), Йовіл (10, 1), Лейтон Орієнт (26, 2), МК Донс (9, 2), Іисвіч (16, 1), Вотфорд (3, 0), Мілвол (11, 2), Лідс (7, 1), Бірмінгем (16, 0), КПР (12, 2), Н'юкасл (13, 4), Крістал Пелас (185, 16) та Евертон (27, 7).