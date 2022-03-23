Англия

Гравець Вулвергемптона пошкодив зв'язку коліна.

Рубен Невеш отримав травму в матчі проти Лідса 19 березня, яка виявилася серйозніше, ніж здавалося — повідомив офіційний сайт Вулвергемптона.

Гравець у супроводі фізіотерапевта клубу пройшов обстеження в Португалії, яке виявило пошкодження медіальної колатеральної зв'язки коліна. Добра новина — пошкодження неускладнене.

Гравець повернеться до Англії, де буде проходити відновлення на Комптон Парк.

Лікарі сподіваються, що Рубен зможе повернутися на поле у травні.

Раніше повідомлялося, що Невешем цікавиться Барселона.