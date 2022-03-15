Испания

Каталонці хочуть підписати хавбека Вулвергемптона.

Півзахисник Вулвергемптона Рубен Невеш потрапив в сферу інтересів Барселони, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Керівництво Барселони розглядає Невеша у якості заміни Серхіо Бускетсу. Вартість португальського хавбека оцінюється в суму біля 50 мільйонів євро.

Чинний контракт Невеша з Вулвегемптоном розрахований до 2024 року.

Цього сезону 25-річний гравець провів 30 поєдинків у складі "вовків", відзначившись чотирма голами і двома асистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона також розглядає можливість підписання нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха.