Каталонці хочуть підписати хавбека Вулвергемптона.
Мохамед Салах, Getty Images
15 марта 2022, 13:07
Півзахисник Вулвергемптона Рубен Невеш потрапив в сферу інтересів Барселони, повідомляє видання Mundo Deportivo.
Керівництво Барселони розглядає Невеша у якості заміни Серхіо Бускетсу. Вартість португальського хавбека оцінюється в суму біля 50 мільйонів євро.
Чинний контракт Невеша з Вулвегемптоном розрахований до 2024 року.
Цього сезону 25-річний гравець провів 30 поєдинків у складі "вовків", відзначившись чотирма голами і двома асистами.
Раніше повідомлялося, що Барселона також розглядає можливість підписання нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха.