Англия

Гравець Спартака М не зможе скористатися дозвілом ФІФА та УЄФА.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги не дасть дозвіл Бернлі на пидписання Віктора Мозеса — повідомляє Sky Sports.

ФІФА та УЄФА відкрило трансферне вікно для бажаючих покинути клуби РФ через агресію проти України, однак АПЛ вважає, що через санкції, які Велика Британія наклала на Лукойл, акціонером якого є володар Спартака М, контракт с Бернлі з цим клубом буде співпрацею з окупантом.

31-річний вінгер провів 37 матчів (12 голів) за національну збірну Нігерії та грав за Крістал Пелас (69 матчів в усіх турнирах, 11 голів), Віган (80, 9), Челсі (128, 18), Ліверпуль (22, 2), Сток Сіті (23, 4), Вест Гем (26, 2), Фенербахче (23, 5), Інтер (20, 0) та Спартак М (42, 6).

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