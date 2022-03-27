Англия

Чотири претенденти мають найкращі шанси.

Компанія Raine Group, який доручено провести продаж Челсі, встановила термін подачі пропозицій: до 11 квітня 2022 року — повідомляє Sky Sports.

Бажаючий придбати Челсі, с яким через санкції за напад РФ на Україну змушений попрощатися Роман Абрамович, має викласти найменьше 1 мільярд фунтів для майбутнього інвестування в клуб, та зверх цього додаткові гроші за гравців, стадіон та інше.

Наразі найбільши шанси мають чотири пропозиції: Тодда Боелі, який є співвласником Лос-Анджелес Доджерс, родина Риккеттс, який належить Чікаго Клубс, колишній голова правління Ліверпуля Мартін Бротон та співвласник Аталанти та Бостон Селтікс Стівен Пальюка.

Загалом на те, щоб стати майбутнім володарем Челсі, претендуюсь близько 20 кандидатів.