Англия

Все залежить від самого данця.

Тренер Брентфорда хоче, щоб данський півзахисник залишився у його команді.

“Ми були б дуже раді, якщо б Крістіан залишився разом з нами, — цитує журналіст Фабріціо Романо головного тренера Брентфорда Томаса Франка. — Думаю, що й Еріксену подобаєрься у нашій команді”.

“Але до кінця сезону ніяких рішень футболіст не прийматиме, тож ніяких угод підписано не буде”.

Після того, як Еріксен пережив кліничну смерть під час Євро-2020, він повернувся на поле в цьому сезоні та грає з кардіостимулятором за Брентфорд — зіграв 3 матчі в АПЛ.

Також Крістіан повернувся до збірної Данії, зігравши 2 матчі у 2022 році та забив по 1 м'ячу у кожному.