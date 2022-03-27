ЧМ-2022. Отбор

Захисник Нідерландів розповів про цікавий момент матчу проти Данії.

Збірна Нідерландів напередодні в домашньому товариському поєдинку здолала представників Данії з рахунком 4:2.

Нідерланди — Данія 4:2 Відео голів та огляд матчу

Одним із найбільш видовищних моментів цієї гри став вихід на заміну півзахисника "червоної гвардії" Крістана Еріксена, який для нього став першим із момент серцевого нападу під час Євро-2020.

Гравець опонентів, захисник "оран’є" Маттейс де Лігт після завершення матчу розповів про свої враження від цього епізоду та від гри загалом після фінального свистка.

"Ми чотири дні тренувалися за новою системою, після чого намагалися реалізувати напрацювання безпосередньо на полі.

Уважаю, шо наш виступ зумів дати фанатам бодай якісь сподівання на прогрес у майбутньому.

Коли ми працювали з де Буром, то грали за схожою моделлю. У нашій грі стало набагато більше ризику та тиску на суперників, проте саме це й дозволило нам сьогодні відзначитися в чужих воротах аж чотири рази.

Поява Еріксена на полі? Дрижаки по шкірі пробігли під час його виходу після перерви. Проти нього надзвичайно важко грати, однак і йому сьогодні було дуже важко.

Проти гравців подібного штибу треба знати, як саме обирати позицію. У той самий час, йому потрібно було здолати важку психологічну перепону. Якщо чесно, я не знаю, як він це зробив, проте сьогодні він зумів відіграти гру на високому рівні.

Футболісти — теж люди, у них є певні побоювання та перестороги. Ми всі дуже щасливі, що Крістіан зумів повернутися на поле. Бажаю йому якнайшвидше вийти на той рівень, на якому він був до того трагічного випадку", — заявив нідерландський футболіст.

Нагадаємо, що наступний матч Нідерланди також проведуть дома, проте зіграють уже проти Німеччини 29 березня, о 21:45 за київським часом.