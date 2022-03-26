ЧМ-2022. Отбор

Дивовижний м'яч Еріксена не допоміг Данії врятуватися від поразки Нідерландам

Данський півзахисник уперше за дев'ять місяців після серцевого нападу з'явився на полі, після чого забив фактично першим ж дотиком до м'яча.

Нідерланди — Данія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Нідерланди — Данія 4:2

Голи: Бергвейн, 16, 71, Аке, 29, Депай, 37 (пен.) — Вестергор, 19, Еріксен, 48



Нідерланди: Флеккен — Думфріс, де Лігт, Ван Дейк, Аке (Маласія, 77), Блінд — Коопмейнерс, Бергейс, Ф. де Йонг — Бергвейн (Мален, 77), Депай (Данжума, 77).



Данія: Шмайхель — Андерсен, Нельссон, Вестергор (Бруун Ларсен, 78) — Ба (Крістенсен, 46), Хойб’єрг, Ділейні (Нергор, 24), Мехле (Біллінг, 87) — Линдстрьом (Еріксен, 46), Поульсен (Сков-Ольсен, 44), Вінн (Дольберг, 58).



Попередження: Вестергор.