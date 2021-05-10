66-й летний специалист провел не лучший сезон.
Сэм Аллардайс, getty images
10 мая 2021, 12:01
Вест Бромвич Альбион проиграл Арсеналу в матче 35-го тура АПЛ и потерял шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге на будущий сезон.
Для главного тренера "дроздов" Сэма Аллардайса этот вылет из высшего дивизиона стал первым в карьере.
Отметим, что английский специалист до этого ни разу не уходил из команды, находящейся в зоне вылета.
Вест Бромвич является восьмым клубом Биг Сэма в Премьер лиге. Ранее он возглавлял Болтон, Ньюкасл Юнайтед, Блэкберн, Вест Хэм , Сандерленд, Кристал Пэлас и Эвертон.