Англия

66-й летний специалист провел не лучший сезон.

Вест Бромвич Альбион проиграл Арсеналу в матче 35-го тура АПЛ и потерял шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге на будущий сезон.

Для главного тренера "дроздов" Сэма Аллардайса этот вылет из высшего дивизиона стал первым в карьере.

Отметим, что английский специалист до этого ни разу не уходил из команды, находящейся в зоне вылета.

Вест Бромвич является восьмым клубом Биг Сэма в Премьер лиге. Ранее он возглавлял Болтон, Ньюкасл Юнайтед, Блэкберн, Вест Хэм , Сандерленд, Кристал Пэлас и Эвертон.