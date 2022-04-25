Англия

Керманич Вест Гема дуже важко протистоїть командам із столиці Великої Британії.

Лондонський Челсі в рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги зумів вирвати перемогу в принциповому протистоянні проти Вест Гема на власному полі (1:0), завдяки чому покращив власні шанси на "бронзову" сходинку в турнірній таблиці за підсумками сезону.

Челсі — Вест Гем 1:0 Відео гола та огляд матчу

Окрім того, що його команда зазнала поразки під час спроби виправити власне становище в боротьбі за місця в Лізі Європи на наступний рік, головний тренер "залізних" Девід Моєс також погіршив власний статистичний показник у протистоянні проти "синіх".

Як повідомляє офіційний ресурс АПЛ, шотландський керманич дуже не любить відправлятися в гості до Челсі, про що красномовно свідчить факт його вже 17 поразки за тренерську кар’єру в протистояннях проти "пенсіонерів".

Більше в англійський першості одному клубу на чужому полі програвав лише один фахівець.

Власне, це й був сам Девід Мойес, проте цього разу на заваді йому ставав лондонський Арсенал (18 поразок).

Саме проти "канонірів", проте на власному полі, Вест Гем зіграє свій наступний матч.