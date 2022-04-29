Англия

Угода розрахована до червня 2024 року.

Ньюкасл подовжив контракт з захисником Фабіаном Шером — повідомив офіційний сайт клубу.

30-річний швейцарець підписав нову угоду строком до 30 червня 2024 року.

“Моїм єдиним бажанням було залишитися в цьому чудовому клубі, тож я цілком задоволений”, — сказав Шер.

Захисник провів 69 матчів у складі національної збірної Швейцарії (8 голів) та грав за Віль (56 матчів в усіх турнирах, 9 голів), Базель (114, 15), Гоффенгайм (32, 1), Депортиво (27, 2) та Ньюкасл (98, 9).