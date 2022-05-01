Англия

Українець продовжує допомагати рідному краю у боротьбі з наслідками після військового вторгнення Росії.

Вінгер Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко поділився тим фактом, що він зміг передати до рідного Чернігова машину швидкої допомоги та гуманітарний вантаж.

"З радістю приєднався до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї сім’ї машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої необхідності.

Особливі слова подяки – волонтерам-українцям, які мешкають в Англії. Завдяки ним, в Україну вирушать ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!" – написав Ярмоленко у своєму Instagram.

Раніше Ярмоленко зізнався, що влітку, скоріше за все, залишить Вест Гем.