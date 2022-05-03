Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі впевнено обіграв Брентфорд з рахунком 3:0.

Команда Ральфа Рангніка відкрила рахунок на дев'ятій хвилині зустрічі, коли влучним ударом відзначився Фернандеш. Потім у середині другого тайму перевагу "червоних дияволів" збільшили Роналду та Варан.

Огляд матчу

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 3:0

Голи: Фернандеш, 9, Роналду, 61, Варан, 72

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Діогу Далот, Варан, Лінделеф, Теллес – Матіч (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Мактоміней – Мата (Джонс, 75), Роналду, Еланга (Кавані, 75).

Брентфорд: Райя – Роерслев, Янссон, Айєр, Соренсен, Генрі – Еріксен, Нергор (Йенсен, 71), Янельт (Дасилва, 71) – Тоуні, Мбемо (Вісса, 76).