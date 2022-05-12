Бразилець перебрався до табору бірмінгемців на постійній основі.
Філіппе Коутіньо, Астон Вілла
12 травня 2022, 21:48
Астон Вілла оголосила про те, що викупила Філіппе Коутіньо у Барселони, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
Віллани не розкривають суму трансферу, але повідомляють, що бразильський плеймейкер підписав контракт до 2026 року.
Відмітимо, Коутіньо перебрався у Астон Віллу взимку 2022 року. На його рахунку чотири голи та три асисти у 16 матчах.
Нагадаємо, що Ньюкасл був готовий перехопити Коутіньо у Астон Вілли.