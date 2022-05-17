Англия

Наставник "сорок" поділився своїми думками після гри із Арсеналом.

Головний тренер Ньюкасла Едді Хау прокоментував перемогу своєї команди у матчі 37 туру АПЛ проти лондонського Арсеналу (2:0).

"Однозначно, це був найкращий виступ з моменту мого приходу. Мотивацією була особиста гордість, виступ перед нашими вболівальниками та завершення сезону на гарній ноті. Ми були дуже агресивні. Це непроста гра, тому що Арсенал виступає на найвищому рівні. Дякую гравцям.

Ми знали, що це те, чого ми не досягли протягом сезону — отримати хороший результат у матчі з командою топ-6. У майбутньому нам доведеться змагатись із цими командами. Ми повинні бути впевнені, що можемо перемогти будь-де і будь-кого.

Ціла маса речей допомогла нам змінити результати — єдність, командний дух і січень допомогли нам залучити якісних гравців. Важливу роль відіграв і менталітет футболістів — вони були сповнені рішучості не вилетіти. Найскладніше для мене цього літа — зберегти дух команди недоторканим, змінюючи динаміку гри", - наводить слова Хау ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл — Арсенал.