Нападник Манчестер Юнайтед Криштіану Роналду став найкращим гравцем клубу в квітні.

Футболіст зміг забити п'ять голів в чотирьох матчах місяця.

🥇 Just @Cristiano with 𝗮𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 accolade.



Our no.7 has been presented with United's Player of the Month award for April 👏#MUFC pic.twitter.com/DrMfUL8BWb