Англия

29-річний єгиптянин продовжить виступати в АПЛ.

Півзахисник Арсеналу Мохамед Ельнені продовжуватиме виступати за лондонський клуб. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони погодили всі умови майбутньої угоди. Нова угода з 29-річним єгиптянином буде розрахована до літа 2023 року. Також буде включено опцію продовження контракту на ще один сезон.

У минулій кампанії Ельнені провів 17 матчів, у яких відзначився двома асистами.

За підсумками сезону Арсенал набрав 69 очок після 38 ігор та посів п'яте місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.