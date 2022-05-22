Для футболіста найціннішою річчю була лише сорочка.
Лі Харпер. Getty Images
22 травня 2022, 16:59
Колишній воротар лондонського Арсенала, КПР та інших англійських клубів Лі Харпер був нещодавно пограбований.
Після інциденту футболіст звернувся до соцмережі Twitter, де розказав про найбільшу втрату серед речей — ігрову футболку Арсенала.
Справа у тому, що з 1994 по 1997 рік Харпер перебував на контракті в Арсеналі. Він дебютував за клуб у Кубку Англії проти Саутгемптона (2:0). Це була його єдина гра за цей клуб.
Після гри він на футболці зібрав підписи зіркових футболістів "канонірів" (Вієйра, Бергкампа, Райта, Венгера та ін.), та повісив її у рамку на стіні. Злодії поцупили цю футболку.
"Ця сорочка, яка означала найбільше для мене. Я був в Арсеналі три роки і не грав, тому це мої спогади з тієї ночі. Це глибоке розчарування", — написав Харпер.