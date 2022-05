Колишній воротар лондонського Арсенала, КПР та інших англійських клубів Лі Харпер був нещодавно пограбований.

Після інциденту футболіст звернувся до соцмережі Twitter, де розказав про найбільшу втрату серед речей — ігрову футболку Арсенала.

Справа у тому, що з 1994 по 1997 рік Харпер перебував на контракті в Арсеналі. Він дебютував за клуб у Кубку Англії проти Саутгемптона (2:0). Це була його єдина гра за цей клуб.

Після гри він на футболці зібрав підписи зіркових футболістів "канонірів" (Вієйра, Бергкампа, Райта, Венгера та ін.), та повісив її у рамку на стіні. Злодії поцупили цю футболку.

Good morning please could people retweet for me My arsenal debut shirt seen below that I wore in 1997 against Southampton with the No 26 on the back and signed by the whole squad And Arsene wenger was stolen from my house ripped out of its frame it means a lot to me please rt pic.twitter.com/5D0gRYbYUA