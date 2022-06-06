25-річний українець може змінити клуб цього літа.
Олександр Зінченко, Getty Images
06 червня 2022, 18:30
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Evening Standard.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлені два лондонські клуби — Арсенал та Вест Гем.
Зазначається, що "міщани" не перешкоджатимуть переходу футболіста, контракт якого розрахований до літа 2024 року.
Сам Зінченко ще не розглядав варіанти щодо можливої зміни клубу, оскільки був сконцентрований на грі за збірну України, яка вчора поступилася у фіналі плей-офф відбору ЧМ-2022 проти Уельсу (0:1).
Минулого сезону Зінченко провів 28 матчів, у яких віддав п'ять результативних передач.