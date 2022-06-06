Англия

25-річний українець може змінити клуб цього літа.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлені два лондонські клуби — Арсенал та Вест Гем.

Зазначається, що "міщани" не перешкоджатимуть переходу футболіста, контракт якого розрахований до літа 2024 року.

Сам Зінченко ще не розглядав варіанти щодо можливої ​​зміни клубу, оскільки був сконцентрований на грі за збірну України, яка вчора поступилася у фіналі плей-офф відбору ЧМ-2022 проти Уельсу (0:1).

Минулого сезону Зінченко провів 28 матчів, у яких віддав п'ять результативних передач.