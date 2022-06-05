ЧМ-2022. Отбор

У 49 матчах українець забив вісім голів і віддав чотири асисти.

Наразі проходить поєдинок фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Уельсу та України.

У стартовому матчі збірної України на поле вийшов півзахисник Олександр Зінченко, для якого це 50-й матч у футболці національної команди.

У 49 попередніх матчах 25-річний українець забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Уельс – Україна.