ЧМ-2022. Отбор 06 червня 2022, 17:40 Зінченко: Честь та гордість — захищати кольори України Олександр Зінченко подякував вболівальникам за підтримку. Олександр Зінченко, Getty Images 06 червня 2022, 17:40 Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував підтримку національної команди у відбіркових матчах плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії та Уельсу. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96) "Честь та гордість – захищати кольори України. Дякую усім за вашу шалену підтримку. Ми її відчували впродовж всього часу. Ви – найкращі. Разом – усюди та назавжди. Слава Україні", – написав Зінченко в Instagram. Раніше Football.ua оцінив дії футболістів команди Олександра Петракова у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Люди Олександр Зінченко Команди Уельс Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте