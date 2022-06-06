ЧМ-2022. Отбор

Олександр Зінченко подякував вболівальникам за підтримку.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував підтримку національної команди у відбіркових матчах плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії та Уельсу.

"Честь та гордість – захищати кольори України. Дякую усім за вашу шалену підтримку. Ми її відчували впродовж всього часу. Ви – найкращі. Разом – усюди та назавжди. Слава Україні", – написав Зінченко в Instagram.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів команди Олександра Петракова у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.