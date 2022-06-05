ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник національної збірної висловився про поразку.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував гру команду у матчі проти збірної Уельсу.

"Насамперед я хотів би подякувати за всю ту підтримку, яку нам надали. Ми залишили на полі всі сили.

Збірна Уельсу відпрацювала на "відмінно", а героєм матчу був Хеннессі: він кілька разів неймовірно врятував ворота. Для нас ця поразка не вийшла заслуженою – гра була дуже напруженою. Нам треба йти далі та багато трудитися. Бажаю збірної Уельсу всього найкращого на чемпіонаті світу.

Футбол – це емоції. Якщо ми здатні дарувати уболівальникам ці чудові емоції, то це здорово і в цьому суть нашої роботи. На жаль, сьогодні ми не змогли досягти бажаного результату – шкода наших уболівальників. Сьогодні ми віддали на поле всі сили, але такий футбол: у ньому трапляється всяке", — наводить слова Зічненка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Уельс вийшов на другий ЧС у своїй історії після перемоги над Україною.