Англия

Перше місце у рейтингу дісталося бельгійському форварду Ромелу Лукаку.

Колишній нападник Мілана та збірної України Андрій Шевченко потрапив до списку топ-10 найгірших придбань Челсі за версією Daily Mail.

Українець посів шосте місце у рейтингу трансферних провалів лондонського клубу.

Перший рядок рейтингу зайняв Ромелу Лукаку, перехід якого обійшовся "синім" у 97,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Топ-10 найгірших придбань Челсі:

1. Ромелу Лукаку (97,5 мільйонів фунтів)

2. Альваро Мората (60 млн)

3. Кепа Аррісабалага (72 млн)

4. Тьємуе Бакайоко (36 млн)

5. Денні Дрінкуотер (35 млн)

6. Андрій Шевченко (31 млн)

7. Баба Рахман (23 млн)

8. Міші Батшуаї (33 млн)

9. Фернандо Торрес (50 млн)

10. Тімо Вернер (53 млн)

Нагадаємо, Шевченко виступав за Челсі з 2006 року та провів за "синіх" два сезони. На його рахунку 77 матчів, у яких він забив 22 м'ячі та віддав 11 результативних передач.