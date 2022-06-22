Англия

Чутки наразі не підтверджуються.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Манчестер Днайтед не робив пропозиції Порту щодо трансферу бразильського нападника Еванілсона, незважаючи на інформацію про можливий трансфер за 70 мільйонів євро.

Проте керівництво "манкуніанців" обговорювало з новим головним тренером Еріком тен Гагом підписання іншого бразильця — Ентоні, з яким нідерландський керманич працював у Аяксі.

Минулого сезону у складі "драконів" 22-річний Еванілсон зіграв 45 матчів, у яких забив 21 м'яв та віддав 5 асистів.

Нагадуємо, що МЮ готовий позбутися цього літа Ван-Бісаку та Вільямса. У той же час "червоні дияволи" отримали відмову від Крістіана Еріксена.