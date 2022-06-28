Англия

Данський хавбек, швидше за все, перейде до Барселони.

Колишній захисник Челсі Андреас Крістенсен попрощався з лондонським клубом, який він залишив як вільний агент.

"Дякую за все. У 16 років мені довелося ухвалити важке рішення покинути Данію. У мене був лише один вибір, і це був Челсі. З того моменту, як я приїхав, відчув себе як удома. Я вдячний Джиму Фрейзеру та Нілу Бату які відразу ж прийняли мене як члена своєї сім'ї.

Одним із моментів, якими я найбільше пишаюся у клубі, були перемоги у молодіжному Кубку Англії та молодіжній Лізі чемпіонів УЄФА. Це була особлива група молодих гравців, якими я пишався.

Минулий рік був моїм найбільшим здобутком як гравця, коли ми виграли Лігу чемпіонів. Я був хлопчиськом у Челсі з усіма надіями та страхами гравця, який розпочинає свою кар'єру, і я вдячний усьому клубу за те, що моя мрія здійснилася.

Провівши 10 чудових років у цьому клубі, я відчув, що зараз найкращий час для нового етапу для мене і моєї родини. Психологічно останні кілька місяців були важкими, тому що рішення покинути цей клуб та вболівальників було непростим.

Я не найбалакучіша людина, тому іноді люди не розуміють, як багато для мене означають клуб та вболівальники. Сумуватиму за гравцями, персоналом і всім тут присутнім. Бажаю всього найкращого клубу та вболівальникам у майбутньому", — написав Крістенсен в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Барселона не може зареєструвати Крістенсена та Кессьє.